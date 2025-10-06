Niderlandın Baş naziri Kiyevdədir
Region
- 06 oktyabr, 2025
- 14:01
Niderlandın Baş naziri Dik Sxof Ukraynada səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti ofisinin rəhbəri Andrey Yermak "X" hesabında yazıb.
"Bu gün Ukrayna xarici işlər nazirinin müavini Yevgeni Perebiynislə birlikdə Kiyevdə Niderland Baş nazirini salamladıq. Biz bu səfəri gözləyirdik. Müzakirə etməli olduğumuz çox məsələ var: müharibə, təhlükəsizlik, ədalət, həmçinin Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası və Rusiyanın təxribatları qarşısında NATO-nun dayanıqlığı", - o qeyd edib.
