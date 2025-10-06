İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Niderlandın Baş naziri Kiyevdədir

    Niderlandın Baş naziri Dik Sxof Ukraynada səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti ofisinin rəhbəri Andrey Yermak "X" hesabında yazıb.

    "Bu gün Ukrayna xarici işlər nazirinin müavini Yevgeni Perebiynislə birlikdə Kiyevdə Niderland Baş nazirini salamladıq. Biz bu səfəri gözləyirdik. Müzakirə etməli olduğumuz çox məsələ var: müharibə, təhlükəsizlik, ədalət, həmçinin Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası və Rusiyanın təxribatları qarşısında NATO-nun dayanıqlığı", - o qeyd edib.

    Премьер-министр Нидерландов находится с визитом в Киеве

