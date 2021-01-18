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Премьер-министр Грузии обсудил с послом Турции ситуацию в регионе

Премьер-министр Грузии обсудил с послом Турции ситуацию в регионе Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с послом Турции в этой стране Фатмой Джерен Язган.
В регионе
18 января 2021 г. 15:39
Премьер-министр Грузии обсудил с послом Турции ситуацию в регионе
Георгий Гахария
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с послом Турции в этой стране Фатмой Джерен Язган.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в администрации правительства Грузии.

Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между двумя странами, последние события в регионе и углубление связей между двумя стратегическими партнерами.

На встрече также был рассмотрен вопрос сотрудничества в сфере борьбы с пандемией. Г.Гахария подчеркнул важность поддержки дружественных и партнерских стран в борьбе с пандемией.

Стороны также затронули вопросы сотрудничества Грузии и Турции в политической и экономической сферах, безопасности и стабильности в регионе.

Премьер-министр поблагодарил посла Турции за личные усилия по развитию стратегического партнерства между двумя странами и отметил, что Грузия высоко ценит сильную поддержку, оказываемую Турцией территориальной целостности и суверенитету страны.

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Версия на английском языке Georgian Prime Minister mulls region's situation with Turkish Ambassador
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş naziri Türkiyə səfirilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

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