Премьер-министр Грузии обсудил с послом Турции ситуацию в регионе

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с послом Турции в этой стране Фатмой Джерен Язган.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в администрации правительства Грузии.
Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между двумя странами, последние события в регионе и углубление связей между двумя стратегическими партнерами.
На встрече также был рассмотрен вопрос сотрудничества в сфере борьбы с пандемией. Г.Гахария подчеркнул важность поддержки дружественных и партнерских стран в борьбе с пандемией.
Стороны также затронули вопросы сотрудничества Грузии и Турции в политической и экономической сферах, безопасности и стабильности в регионе.
Премьер-министр поблагодарил посла Турции за личные усилия по развитию стратегического партнерства между двумя странами и отметил, что Грузия высоко ценит сильную поддержку, оказываемую Турцией территориальной целостности и суверенитету страны.