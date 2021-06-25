Премьер: Грузия готова к участию в процессе обеспечения стабильности в регионе

"Грузия продолжает в регионе осуществлять сбалансированную политику. Для нас приоритетен мир и стабильность в соседних странах".

"Грузия продолжает в регионе осуществлять сбалансированную политику. Для нас приоритетен мир и стабильность в соседних странах".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал во время представления в парламенте ежегодного отчета.

По его словам, одним из успехов сбалансированной политики является гуманитарная договоренность между Азербайджаном и Арменией, достигнутая при поддержке США и при посредничестве Грузии: "Это поистине беспрецедентное событие. Гуманитарное соглашение служит миру и спокойствию в районе".

Премьер-министр отметил, что Грузия и впредь готова к участию в процессе обеспечения стабильности и мира в регионе.