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Премьер: Грузия готова к участию в процессе обеспечения стабильности в регионе

Премьер: Грузия готова к участию в процессе обеспечения стабильности в регионе "Грузия продолжает в регионе осуществлять сбалансированную политику. Для нас приоритетен мир и стабильность в соседних странах".
В регионе
25 июня 2021 г. 15:17
Премьер: Грузия готова к участию в процессе обеспечения стабильности в регионе

"Грузия продолжает в регионе осуществлять сбалансированную политику. Для нас приоритетен мир и стабильность в соседних странах".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал во время представления в парламенте ежегодного отчета.

По его словам, одним из успехов сбалансированной политики является гуманитарная договоренность между Азербайджаном и Арменией, достигнутая при поддержке США и при посредничестве Грузии: "Это поистине беспрецедентное событие. Гуманитарное соглашение служит миру и спокойствию в районе".

Премьер-министр отметил, что Грузия и впредь готова к участию в процессе обеспечения стабильности и мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstan bölgədə sabitliyin təmin olunması prosesində iştiraka hazırdır”

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