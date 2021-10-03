Премьер Грузии: В Тбилиси экс-президент планировал убийства оппозиционеров

"Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники планировали в Тбилиси убить нескольких оппозиционеров, чтобы делегитимизировать грузинскую власть".

"Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники планировали в Тбилиси убить нескольких оппозиционеров, чтобы делегитимизировать грузинскую власть".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi .

По словам премьера, если спецслужбы не арестовали бы Саакашвили, 3 октября прошел бы митинг оппозиции, на котором появился бы экс-президент. Когда сотрудники правоохранительных органов начали его задерживать, возникли бы беспорядки. "В это время в качестве одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть полностью была делегитимизирована", - сказал Гарибашвили.