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Премьер Грузии: В Тбилиси экс-президент планировал убийства оппозиционеров

Премьер Грузии: В Тбилиси экс-президент планировал убийства оппозиционеров "Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники планировали в Тбилиси убить нескольких оппозиционеров, чтобы делегитимизировать грузинскую власть".
В регионе
3 октября 2021 г. 22:20
Премьер Грузии: В Тбилиси экс-президент планировал убийства оппозиционеров
Ираклий Гарибашвили

"Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники планировали в Тбилиси убить нескольких оппозиционеров, чтобы делегитимизировать грузинскую власть".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

По словам премьера, если спецслужбы не арестовали бы Саакашвили, 3 октября прошел бы митинг оппозиции, на котором появился бы экс-президент. Когда сотрудники правоохранительных органов начали его задерживать, возникли бы беспорядки. "В это время в качестве одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть полностью была делегитимизирована", - сказал Гарибашвили.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: “Saakaşvili ölkədə iğtişaşlar yaratmaq istəyirdi”

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