Премьер Армении: Договоренности в Вашингтоне открывают новые возможности для стран ЕАЭС

Вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном создают новые перспективы не только для двусторонних отношений, но и для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".

"Многие утверждают, что эти процессы противоречат интересам ЕАЭС. Но факт в том, что то, что было невозможно между двумя странами Евразийского союза до этих договоренностей, стало возможным после Вашингтонских соглашений. Это наглядный пример тех преимуществ, которые они дают", - заявил он.

По его словам, аналогичные возможности могут открыться и для Узбекистана.

Он отметил, что Армения стремится к углублению как политических, так и экономических связей со странами Центральной Азии, однако на этом пути сохраняются логистические трудности.

"Реализация договоренностей между Арменией и Азербайджаном способствует решению этих проблем. Это путь к расширению экономических связей между Арменией и странами Центральной Азии - факт, имеющий доказуемую основу", - подчеркнул он.

Пашинян также напомнил, что Армения уже выразила готовность предоставить возможность для автомобильных перевозок между Турцией и Азербайджаном по маршруту Маргара - Хндзореск.