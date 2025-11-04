Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Премьер Армении: Договоренности в Вашингтоне открывают новые возможности для стран ЕАЭС

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 11:54
    Премьер Армении: Договоренности в Вашингтоне открывают новые возможности для стран ЕАЭС

    Вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном создают новые перспективы не только для двусторонних отношений, но и для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".

    "Многие утверждают, что эти процессы противоречат интересам ЕАЭС. Но факт в том, что то, что было невозможно между двумя странами Евразийского союза до этих договоренностей, стало возможным после Вашингтонских соглашений. Это наглядный пример тех преимуществ, которые они дают", - заявил он.

    По его словам, аналогичные возможности могут открыться и для Узбекистана.

    Он отметил, что Армения стремится к углублению как политических, так и экономических связей со странами Центральной Азии, однако на этом пути сохраняются логистические трудности.

    "Реализация договоренностей между Арменией и Азербайджаном способствует решению этих проблем. Это путь к расширению экономических связей между Арменией и странами Центральной Азии - факт, имеющий доказуемую основу", - подчеркнул он.

    Пашинян также напомнил, что Армения уже выразила готовность предоставить возможность для автомобильных перевозок между Турцией и Азербайджаном по маршруту Маргара - Хндзореск.

    Армения ЕАЭС Азербайджан Никол Пашинян Вашингтонский саммит
    Paşinyan: Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrimizin dərinləşdirilməsində logistik çətinliklər var
    Armenian PM: Washington Accords open new opportunities for EAEU countries

