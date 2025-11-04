İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Paşinyan: Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrimizin dərinləşdirilməsində logistik çətinliklər var

    Region
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:04
    Paşinyan: Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrimizin dərinləşdirilməsində logistik çətinliklər var

    Ermənistan və Azərbaycan arasında Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmalar təkcə ikitərəfli münasibətlər üçün deyil, həm də Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) ölkələri üçün yeni perspektivlər yaradır.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan "Orbeli: sülh və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması" adlı beynəlxalq forumda çıxışı zamanı deyib.

    "Bir çoxları iddia edir ki, bu proseslər Aİİ-nin maraqlarına ziddir. Amma fakt odur ki, bu razılaşmalardan əvvəl Avrasiya İttifaqının iki ölkəsi arasında mümkün olmayan şeylər Vaşinqton razılaşmalarından sonra mümkün oldu. Bu, razılaşmaların verdiyi üstünlüklərin əyani nümunəsidir", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, oxşar imkanlar Özbəkistan üçün də yarana bilər.

    N.Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsinə çalışır, lakin bu yolda logistik çətinliklər qalmaqdadır:

    "Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi bu problemlərin həllinə kömək edir. Bu, Ermənistan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə aparan yoldur – bu bir faktdır".

    N.Paşinyan xatırladıb ki, Ermənistan artıq Marqara - Xndzoresk marşrutu üzrə Türkiyə və Azərbaycan arasında avtomobil daşımaları üçün imkan yaratmağa hazır olduğunu bildirib.

    Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqı Mərkəzi Asiya
    Премьер Армении: Договоренности в Вашингтоне открывают новые возможности для стран ЕАЭС
    Armenian PM: Washington Accords open new opportunities for EAEU countries

    Son xəbərlər

    12:37

    Mikayıl Cabbarov: "2029-cu ildə "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsi ÜDM-yə müsbət təsir göstərəcək"

    Energetika
    12:37

    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    Region
    12:36

    Bakıda vətəndaşa əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyinə yalan vəd verən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:29

    Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır

    Digər ölkələr
    12:25
    Foto

    MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunub

    Media
    12:25

    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib

    Biznes
    12:25

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti