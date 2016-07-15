Премьер Турции: Проект АЭС "Аккую" имеет приоритет, его важно реализовать

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Турецкая Республика сделает все, чтобы восстановить и реализовать проекты с РФ, в частности, по строительству АЭС "Аккую", который имеет для Турции первостепенное значение.

Как собщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Для России и Турции важно восстановить и реализовать проекты по газопроводу "Турецкий поток", строительству АЭС "Аккую", а также обратить внимание на возможность увеличения турпотока на курорты нашей страны российских граждан и в Россию наших соотечественников. Это лето не должно быть потеряно для туризма",- сказал премьер-министр.

Он также отметил, что эти проекты имеют для Турции "разную степень важности". Йылдырым подчеркнул, что "Аккую" имеет первостепенное значение".

"Выражаем уверенность, что в самое ближайшее время сотрудничество по данным направлениям будет восстановлено. Экономические процессы на какое-то время были прерваны, но сейчас настало время восстановить их в полной мере", - заключил он.