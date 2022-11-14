Представители РФ и Армении обсудили процесс делимитации азербайджано-армянской границы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и специальный представитель главы МИД РФ Игорь Ховаев в понедельник на встрече с Ереване обсудили процесс делимитации азербайджано-армянской границы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и специальный представитель главы МИД РФ Игорь Ховаев в понедельник на встрече с Ереване обсудили процесс делимитации азербайджано-армянской границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией. Собеседники коснулись последней трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении 31 октября в Сочи. Арарат Мирзоян и Игорь Ховаев также обменялись мыслями о процессе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, а также разблокировании транспортных инфраструктур в регионе", - отмечается в сообщении.