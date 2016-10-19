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    Представитель ПСР: В апреле в Турции может пройти референдум

    Предлагаются поправки к 12-15 статьям Конституции

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В апреле следующего года в Турции может пройти референдум в связи с системой управления президента". 

    Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу NTV заместитель генсека правящей партии Справедливости и развития Турции Хаяти Языджи. 

    По его словам, предлагаются поправки к 12-15 статьям Конституции.

    "Эти поправки будут предложены Великому национальному собранию Турции в январе 2017 года. А в апреле может состояться референдум", - подчеркнул представитель ПСР.

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