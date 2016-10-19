Представитель ПСР: В апреле в Турции может пройти референдум

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В апреле следующего года в Турции может пройти референдум в связи с системой управления президента".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу NTV заместитель генсека правящей партии Справедливости и развития Турции Хаяти Языджи.

По его словам, предлагаются поправки к 12-15 статьям Конституции.

"Эти поправки будут предложены Великому национальному собранию Турции в январе 2017 года. А в апреле может состояться референдум", - подчеркнул представитель ПСР.