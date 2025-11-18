Представитель Госдепа США находится в Грузии для обсуждения "Маршрута Трампа"

Представитель Госдепартамента США Джонатан Асконас посещает Грузию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в посольстве США в Грузии.

"Цель его визита - обсудить вопрос о том, каким образом Грузия может поддержать "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Этот транспортный маршрут стал результатом мирного саммита между Арменией и Азербайджаном, состоявшегося при посредничестве США 8 августа. Сегодня утром доктор Асконас посетил автомагистраль Садахло, таможенный пункт, построенный и оборудованный в значительной степени при поддержке США. В ходе визита он также встретится с представителями Министерства иностранных дел и правительства Грузии, а также международных финансовых организаций", - говорится в заявлении.