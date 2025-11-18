Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Представитель Госдепа США находится в Грузии для обсуждения "Маршрута Трампа"

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 11:56
    Представитель Госдепа США находится в Грузии для обсуждения Маршрута Трампа

    Представитель Госдепартамента США Джонатан Асконас посещает Грузию.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в посольстве США в Грузии.

    "Цель его визита - обсудить вопрос о том, каким образом Грузия может поддержать "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Этот транспортный маршрут стал результатом мирного саммита между Арменией и Азербайджаном, состоявшегося при посредничестве США 8 августа. Сегодня утром доктор Асконас посетил автомагистраль Садахло, таможенный пункт, построенный и оборудованный в значительной степени при поддержке США. В ходе визита он также встретится с представителями Министерства иностранных дел и правительства Грузии, а также международных финансовых организаций", - говорится в заявлении.

