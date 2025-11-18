İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tramp marşrutunun müzakirəsi üçün Gürcüstandadır

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:05
    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tramp marşrutunun müzakirəsi üçün Gürcüstandadır

    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Conatan Askonas Gürcüstanda səfərdədir.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Gürcüstandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    "Onun səfərinin məqsədi Gürcüstanın Tramp marşrutunu (TRIPP) necə dəstəkləyə biləcəyini müzakirə etməkdir. Bu nəqliyyat marşrutu avqustun 8-də ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə keçirilən Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sammitinin nəticəsi olub. Bu gün C.Askonas ABŞ-nin dəstəyi ilə tikilmiş və təchiz edilmiş Sadaxlo avtomobil yolu, gömrük məntəqəsinə baş çəkib. Səfər çərçivəsində o, həmçinin Xarici İşlər Nazirliyi və Gürcüstan hökumətinin nümayəndələri, eləcə də beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə görüşəcək", -bəyanatda qeyd olunub.

    Представитель Госдепа США находится в Грузии для обсуждения "Маршрута Трампа"
    US State Department official visits Georgia to discuss Trump Route

