    Председатель парламента Кыргызстана и генсекретарь ТЮРКПА обсудили сотрудничество

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 17:50
    Председатель парламента Кыргызстана и генсекретарь ТЮРКПА обсудили сотрудничество

    Председатель Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Марлен Маматалиев на встрече в Бишкеке с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамилем Гасаном обсудил вопросы сотрудничества.

    Как сообщили Report в ТЮРКПА, Маматалиев подчеркнул, что парламент Кыргызстана в новом составе полностью готов к последовательному продолжению сотрудничества в рамках ТЮРКПА, а также к выполнению ранее достигнутых договоренностей.

    Он отметил, что уже даны соответствующие поручения по проведению предстоящих заседаний комиссий ТЮРКПА, а также по подготовке к пленарному заседанию, которое в этом году пройдет в Бишкеке.

    Гасан, в свою очередь, сообщил, что международная наблюдательная миссия ТЮРКПА примет участие в референдуме по конституционным реформам в Казахстане. Делегация ассамблеи будет наблюдать за процессом голосования в Астане, Алматы и Туркестане.

    Он также заявил, что первая неформальная встреча спикеров парламентов стран-членов ТЮРКПА состоится 16 апреля в Стамбуле в рамках Межпарламентского союза. Подготовительный этап к мероприятию уже начался.

    Маматалиев подтвердил, что примет участие в неформальной встрече спикеров парламентов, запланированной на апрель этого года в Стамбуле.

    Qırğız parlamentinin sədri ilə TÜRKPA Baş katibi əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Kyrgyz Parliament Speaker and TURKPA Secretary General discuss cooperation
