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    Председатель парламента Грузии и верховный представитель ЕС обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини находится с визитом в Грузии

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили встретился с Верховным представителем ЕС по вопросам безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в ходе встречи обсуждался широкий спектр отношений Грузия-ЕС, либерализация визового режима. Стороны также обсудили вопросы  региональной безопасности, ситуацию на Южном Кавказе.

    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини находится сегодня с визитом в Грузии. 9 ноября она посетила Украину. 

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