Председатель ОБСЕ обсудила с премьером Грузии ситуацию в регионе

Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии

Находящаяся с официальным визитом в Грузии действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Энн Линде встретилась с премьер-министром этой страны Георгием Гахарией.

По сообщению грузинского бюро Report, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, обстановку в регионе и проводимые демократические реформы.

Премьер-министр Грузии выразил заинтересованность своей страны в продолжении тесного сотрудничества со Швецией. В свою очередь, председатель ОБСЕ подтвердила поддержку Грузии в разрешении конфликтов.

Действующий председатель ОБСЕ также провела встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и спикером парламента Арчилом Талаквадзе.