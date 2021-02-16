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Председатель ОБСЕ обсудила с премьером Грузии ситуацию в регионе

Председатель ОБСЕ обсудила с премьером Грузии ситуацию в регионе Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии
В регионе
16 февраля 2021 г. 14:30
Председатель ОБСЕ обсудила с премьером Грузии ситуацию в регионе
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Находящаяся с официальным визитом в Грузии действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Энн Линде встретилась с премьер-министром этой страны Георгием Гахарией.

По сообщению грузинского бюро Report, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, обстановку в регионе и проводимые демократические реформы.

Премьер-министр Грузии выразил заинтересованность своей страны в продолжении тесного сотрудничества со Швецией. В свою очередь, председатель ОБСЕ подтвердила поддержку Грузии в разрешении конфликтов.

Действующий председатель ОБСЕ также провела встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и спикером парламента Арчилом Талаквадзе.

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Версия на английском языке OSCE Chairperson-in-Office, Georgian PM discuss situation in region
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri Gürcüstanın baş naziri ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

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