Председатель ОБСЕ обсудила с премьером Грузии ситуацию в регионе

Находящаяся с официальным визитом в Грузии действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Энн Линде встретилась с премьер-министром этой страны Георгием Гахарией.
По сообщению грузинского бюро Report, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, обстановку в регионе и проводимые демократические реформы.
Премьер-министр Грузии выразил заинтересованность своей страны в продолжении тесного сотрудничества со Швецией. В свою очередь, председатель ОБСЕ подтвердила поддержку Грузии в разрешении конфликтов.
Действующий председатель ОБСЕ также провела встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и спикером парламента Арчилом Талаквадзе.