Председатель комитета парламента Грузии отказался от депутатского мандата

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Софио Кацарава отказалась от депутатского мандата.

Как сообщает местное бюро Report, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

По словам С.Кацарава, решение далось ей с трудом: "Я думаю, что единственно верное решение - отказаться от парламентского мандата. Я хочу поблагодарить каждого из моих бывших товарищей по команде и пожелать им больших успехов".

Отметим, что 14 ноября Кацарава и несколько законодателей покинули парламентское большинство во главе с правящей партией "Грузинская мечта" после того, как грузинский парламент не принял законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему.