 Наверх

Председатель комитета парламента Грузии отказался от депутатского мандата

​Председатель комитета парламента Грузии отказался от мандата депутата

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Софио Кацарава отказалась от депутатского мандата.

Как сообщает местное бюро Report, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

По словам С.Кацарава, решение далось ей с трудом: "Я думаю, что единственно верное решение - отказаться от парламентского мандата. Я хочу поблагодарить каждого из моих бывших товарищей по команде и пожелать им больших успехов".

Отметим, что 14 ноября Кацарава и несколько законодателей покинули парламентское большинство во главе с правящей партией "Грузинская мечта" после того, как грузинский парламент не принял законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!