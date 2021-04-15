Председатель: "Грузинская мечта" готова пойти на компромисс с оппозицией

Диалог между властью и оппозицией, проведенный при посредничестве Европейского союза в марте в два этапа с целью снятия политической напряженности, не принес никаких результатов

"Правящая партия Грузии готова предпринять конкретные шаги в переговорном процессе с оппозицией, включая компромисс".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в США председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, правящая партия, руководствуясь определенными принципами, неоднократно подтверждала свою приверженность конструктивному подходу: "Эти принципы являются основой для подписания любого соглашения, однако в их рамках мы продемонстрируем максимальную конструктивность".

В Грузии с 23 февраля царит политический кризис после ареста председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Диалог между властью и оппозицией, проведенный при посредничестве Европейского союза в марте в два этапа с целью снятия политической напряженности, не принес никаких результатов.