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Председатель: "Грузинская мечта" готова пойти на компромисс с оппозицией

Председатель: "Грузинская мечта" готова пойти на компромисс с оппозицией Диалог между властью и оппозицией, проведенный при посредничестве Европейского союза в марте в два этапа с целью снятия политической напряженности, не принес никаких результатов
В регионе
15 апреля 2021 г. 12:52
Председатель: Грузинская мечта готова пойти на компромисс с оппозицией

"Правящая партия Грузии готова предпринять конкретные шаги в переговорном процессе с оппозицией, включая компромисс".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в США председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, правящая партия, руководствуясь определенными принципами, неоднократно подтверждала свою приверженность конструктивному подходу: "Эти принципы являются основой для подписания любого соглашения, однако в их рамках мы продемонстрируем максимальную конструктивность".

В Грузии с 23 февраля царит политический кризис после ареста председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Диалог между властью и оппозицией, проведенный при посредничестве Европейского союза в марте в два этапа с целью снятия политической напряженности, не принес никаких результатов.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: “Gürcü Arzusu” müxalifətə kompromisə getməyə hazırdır”

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