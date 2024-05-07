Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем чтении 13 мая

Парламент Грузии 13 мая рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Парламент Грузии 13 мая рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

"Законопроект будет поставлен на голосование в третьем чтении 13 мая, которое предусматривает лишь редакционные поправки", - сказал он.

Противники принятия закона об иноагентах намерены начать 11 мая у парламента масштабный митинг, рассчитывая на участие в нем сторонников оппозиции из регионов.

Один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе заявил журналистам, что в случае принятия закона со стороны США будут введены персональные санкции в отношении депутатов, которые проголосуют за документ, а также против основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.

1 мая парламент Грузии принял законопроект во втором чтении. Аргументы депутатов от оппозиции по блокированию документа оказались недостаточными для парламентского большинства.

Кризис вокруг законопроекта в Грузии продолжается уже более 20 дней. Ежедневно в Тбилиси проводятся акции протеста против принятия документа. Участники акций заявляют, что не допустят изменения проевропейского курса страны.