О нас

В Польской разведке заявили о готовности России к мини-операции против НАТО

В Польской разведке заявили о готовности России к мини-операции против НАТО Президент России Владимир Путин готов провести мини-операцию против одной из стран НАТО.
В регионе
7 мая 2024 г. 13:20
В Польской разведке заявили о готовности России к мини-операции против НАТО

Президент России Владимир Путин готов провести мини-операцию против одной из стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со слов руководителя Службы военной контрразведки Польши, генерала Ярослава Строжика.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов", – сказал Строжик.

По его словам, от такого развития событий Москву останавливает позиция Запада по поддержке Украины, и в случае потенциальной атаки реакция стран НАТО "была бы еще больше".

В то же время он отметил, что все прогнозы относительно готовности России к нападению на НАТО "базируются только на определенных предположениях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Polish intelligence says Russia's ready for 'mini-operation against NATO'

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi