В Польской разведке заявили о готовности России к мини-операции против НАТО

Президент России Владимир Путин готов провести мини-операцию против одной из стран НАТО.

Президент России Владимир Путин готов провести мини-операцию против одной из стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со слов руководителя Службы военной контрразведки Польши, генерала Ярослава Строжика.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов", – сказал Строжик.

По его словам, от такого развития событий Москву останавливает позиция Запада по поддержке Украины, и в случае потенциальной атаки реакция стран НАТО "была бы еще больше".

В то же время он отметил, что все прогнозы относительно готовности России к нападению на НАТО "базируются только на определенных предположениях".