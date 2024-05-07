Глава ОАЭИ: Переговоры Тегерана с главой МАГАТЭ прошли в конструктивном ключе

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами назвал конструктивными переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами назвал конструктивными переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Эслами заявил на совместной пресс-конференции с Гросси в иранском городе Исфахан.

"Мы провели конструктивные и перспективные переговоры", - приводит его слова иранское агентство Tasnim.

Он сообщил, что ОАЭИ и МАГАТЭ решили взять за основу для дальнейших переговоров совместное заявление от 4 марта 2023 года. В нем отмечались намерение Тегерана позволить агентству осуществлять проверку и мониторинг, а также готовность иранской стороны предоставить доступ к трем ядерным объектам. Указывалось, что Иран и МАГАТЭ договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.

По словам Эслами, "в марте прошлого года мы заявили в Тегеране, что хотя недоброжелатели Ирана недовольны сотрудничеством [исламской республики] и агентства <…>, мы с господином Гросси считаем, что это заявление является хорошей основой отношений, и мы обозначили его исходной линией в дорожной карте переговоров нынешнего периода".

Глава МАГАТЭ 6 мая в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном предложил комплекс практических мер по активизации совместного заявления организации и Тегерана от марта 2023 года.