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Пашинян: Столбы в Тавуше – гарантия безопасности Армении

Пашинян: Столбы в Тавуше – гарантия безопасности Армении Пограничные столбы в Тавуше – это гарантия безопасности Армении.
В регионе
7 мая 2024 г. 12:40
Пашинян: Столбы в Тавуше – гарантия безопасности Армении

Пограничные столбы в Тавуше – это гарантия безопасности Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер Никол Пашинян на пресс-конференции.

По словам Пашиняна, происходящее в Армении сегодня – это создание гарантий безопасности, ибо "прежние гарантии не сработали".

Пашинян добавил, что пограничные столбы устанавливаются на правовой основе. И они становятся гарантиями безопасности сел Воскепар, Киранц, Беркабер, Баганис и Армении в целом. Делимитация и демаркация – не самоцель, задача кроется в формировании четких гарантий, отметил премьер Армении.

Отметим, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.

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Версия на английском языке Pashinyan: Border pillars in Tavush guarantee Armenia's security
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Tavuşdakı dirəklər Ermənistanın təhlükəsizliyinin təminatıdır

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