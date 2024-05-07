Пашинян обвинил экс-главу СНБ в работе на иностранную спецслужбу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил бывшего главу Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в сотрудничестве с иностранной спецслужбой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил бывшего главу Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в сотрудничестве с иностранной спецслужбой.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Пашинян заявил, что критики процесса делимитации стремятся к военному конфликту и смене власти в Армении.

Последующим шагом оппонентов будет установление нелегитимной марионеточной власти, что приведет к разрушению государственности и суверенитета страны, продолжил Пашинян.

"Это их сценарий, и он настолько очевиден", - подчеркнул он.

По его словам, эту линию поддерживают "наркобароны", которые находятся в других странах (подразумевается экс-глава службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян - ред.), представители криминального мира, "которые работают на иностранные спецслужбы и выполняют их поручения, действуя как агенты влияния".

Далее Пашинян прокомментировал ситуацию с бывшим высокопоставленным должностным лицом, чьи разговоры были подслушаны и частично опубликованы.

"Он известен тем, что его подслушали и опубликовали запись. Но кто сказал, что опубликовали всю запись? Конечно, нет. Часть была использована в качестве инструмента устрашения, и у нас есть данные, что прослушка осуществлялась иностранными спецслужбами", - сказал глава армянского правительства.

Оставшаяся часть, по его словам, была оставлена для того, чтобы использовать "этого человека", как минимум в качестве агента влияния.

"Я говорю об Артуре Ванецяне", - сказал Пашинян.

Может выясниться, что Ванецян без разрешения вел переговоры с зятем экс-президента Сержа Саргсяна - Микаелом Минасяном для передачи брату экс-главы СНБ доли в Зангезурском медно-молибденовом комбинате.