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Первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай

Первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай Сроки визита вновь вступившего в должность президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, но эта поездка состоится точно после того, как российский лидер посетит Китай.
В регионе
7 мая 2024 г. 15:06
Первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай

Сроки визита вновь вступившего в должность президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, но эта поездка состоится точно после того, как российский лидер посетит Китай.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, не определись пока", - ответил представитель Кремля на вопрос о сроках визита Путина в Турцию. "Но я даже уверен, что это будет уже после Китая, потому что в Китай будет первый зарубежный визит президента", - отметил Ушаков.

На брифинге в понедельник помощник российского лидера отмечал, что о точных сроках визита Путина в КНР будет вскоре объявлено. "Мы с китайской стороной о сроках визита официально объявим в ближайшие дни", - пообещал представитель Кремля.

Он также указал, что это будет первый международный визит главы российского государства после вступления в должность. "Мы так китайцам обещали, и китайцы выступили с таким предложением. Это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит [в Россию] председателя [КНР] Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после выборов соответствующих", - сказал Ушаков.

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