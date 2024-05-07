О нас

Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок

Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.
В регионе
7 мая 2024 г. 13:09
Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Путин принес присягу народу. Зорькин передал Путину символы президентской власти, в том числе президентский знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза "Польза, честь и слава" на золотой цепи.

После объявления о вступлении в должность глава государства должен выступить с речью.

12.48

В Москве началась церемония инаугурации действующего президента России Владимира Путина, который в пятый раз вступит в должность главы государства.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Он принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. После нее будет сформирован новый кабинет министров.

Путин будет руководить страной следующие шесть лет - до 2030 года.

Отметим, что выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории РФ явка - 77,44%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Putin begins his next term as Russian President - UPDATE
Версия на азербайджанском языке Putin növbəti müddətə vəzifəsinin icrasına başlayıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi