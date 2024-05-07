Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Путин принес присягу народу. Зорькин передал Путину символы президентской власти, в том числе президентский знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза "Польза, честь и слава" на золотой цепи.

После объявления о вступлении в должность глава государства должен выступить с речью.

12.48

В Москве началась церемония инаугурации действующего президента России Владимира Путина, который в пятый раз вступит в должность главы государства.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Он принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. После нее будет сформирован новый кабинет министров.

Путин будет руководить страной следующие шесть лет - до 2030 года.

Отметим, что выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории РФ явка - 77,44%.