Пашинян: Алма-Атинская декларация - базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном

Алма-Атинская декларация как базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном принята обеими сторонами. Это необратимая реальность, т.к. она констатирована на высоком уровне обеими странами.

Алма-Атинская декларация как базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном принята обеими сторонами. Это необратимая реальность, т.к. она констатирована на высоком уровне обеими странами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, вопрос включения Алматинской декларации в мирный договор будет обсуждаться во время предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Алма-Аты.

Отметим, что встреча двух министров - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоится 10 мая в Алматы.