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Пашинян: Алма-Атинская декларация - базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном

Пашинян: Алма-Атинская декларация - базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном Алма-Атинская декларация как базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном принята обеими сторонами. Это необратимая реальность, т.к. она констатирована на высоком уровне обеими странами.
В регионе
7 мая 2024 г. 12:54
Пашинян: Алма-Атинская декларация - базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном
Никол Пашинян

Алма-Атинская декларация как базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном принята обеими сторонами. Это необратимая реальность, т.к. она констатирована на высоком уровне обеими странами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, вопрос включения Алматинской декларации в мирный договор будет обсуждаться во время предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Алма-Аты.

Отметим, что встреча двух министров - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоится 10 мая в Алматы.

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Версия на английском языке Pashinyan: Almaty Declaration - basic principle of demarcation between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: Almatı Bəyannaməsi Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyasında əsas prinsipdir

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