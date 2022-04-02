Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО

"На протяжении всех своей истории армяне лицемерили, угождая противоборствующим странам, пытаясь тем самым обеспечить свое существование. Мы были свидетелями такого отношения и к Азербайджану. Несмотря на то, что 200 лет назад Азербайджан пригрел армян, д

"На протяжении всех своей истории армяне лицемерили, угождая противоборствующим странам, пытаясь тем самым обеспечить свое существование. Мы были свидетелями такого отношения и к Азербайджану. Несмотря на то, что 200 лет назад Азербайджан пригрел армян, дав свои земли, со временем армяне выступили с территориальными притязаниями в адрес Азербайджана ".

Об этом Report заявил политолог Эльчин Мирзабейли.

Эксперт напомнил, что Армения располагается на исторических азербайджанских землях: "Те же обвинения были выдвинуты против Азербайджана в преддверии распада СССР. Эти события происходили на глазах у всех. Не нужно удивляться лицемерной политике Армении. Таков ее характер. Армения тяготеет к НАТО, при этом являясь членом ОДКБ. Потому что таков ее характер. Реверансы Армении в адрес НАТО должны расцениваться как предательство ОДКБ и России, играющей в этом блоке главенствующую роль".

По словам политолога, факт отправки Арменией истребителей Су-30 в Украину довольно смехотворен: "По сути, Армения пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, показать, что ее военное сотрудничество с Россией находится на высоком уровне, а с другой - пытается полностью оправдаться перед НАТО, чтобы доказать, что это не так. Тот факт, что армянские истребители участвовали в боевых действиях в Украине подтверждают соответствующие космические снимки", - резюмировал эксперт.