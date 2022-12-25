Правительство Турции обсудит завтра ситуацию с газовым месторождением в Черном море

Подключение нового газового месторождения в Черном море к национальной газовой системе Турции будет обсуждаться на последнем в 2022 году заседании кабинета министров под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
24-е заседание турецкого правительства пройдет в понедельник, 26 декабря. По его итогам, как ожидается, президент может объявить новые данные по месторождению природного газа в Черном море.
Кроме того, на встрече будут также обсуждаться вопросы социального обеспечения пенсионеров.