Правительство Турции обсудит завтра ситуацию с газовым месторождением в Черном море

Подключение нового газового месторождения в Черном море к национальной газовой системе Турции будет обсуждаться на последнем в 2022 году заседании кабинета министров под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подключение нового газового месторождения в Черном море к национальной газовой системе Турции будет обсуждаться на последнем в 2022 году заседании кабинета министров под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье государственный телеканал TRT.

24-е заседание турецкого правительства пройдет в понедельник, 26 декабря. По его итогам, как ожидается, президент может объявить новые данные по месторождению природного газа в Черном море.

Кроме того, на встрече будут также обсуждаться вопросы социального обеспечения пенсионеров.