Правительство Грузии подало иск против "Би-би-си"

Правительство Грузии подало официальный судебный иск против британского телеканала "Би-би-си", который распространил материал о применении химического оружия против протестующих в Тбилиси в конце 2024 года.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в прямом эфире на Imedi LIVE.

"Мы подали иск против "Би-би-си" и ждем их ответа. Если от них не будет надлежащего ответа, мы продолжим спор как в британском регулирующем органе, так и готовы подать иск в международный суд. Правительство Грузии задействует все механизмы для защиты правды по этому вопросу", - указал он.

По словам премьера, сказанное в сюжете телеканала, было чистой ложью. "Самым позорным" Кобахидзе назвал тот факт, что в сюжете журналисты говорили с предположениями, в то время как информация, опубликованная на сайте, уже была в утвердительной форме.

"Это была преднамеренная ложь, к которой, к сожалению, прибегла "Би-би-си", некогда весьма уважаемая телекомпания", - добавил он.