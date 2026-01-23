İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Gürcüstan hökuməti BBC-yə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 00:41
    Gürcüstan hökuməti BBC-yə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

    Gürcüstan hökuməti Tbilisidə 2024-cü ilin sonunda etirazçılara qarşı kimyəvi silahın tətbiq edilməsi ilə bağlı material yayımlayan BBC telekanalına qarşı rəsmi məhkəmə iddiası qaldırıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze "İmedi LIVE" proqramında çıxışı zamanı deyib.

    "Biz BBC-yə qarşı iddia qaldırmışıq və onların cavabını gözləyirik. Əgər lazımi reaksiya olmazsa, həm Britaniya tənzimləyicisi, həm də beynəlxalq məhkəmələr çərçivəsində mübarizəni davam etdirəcəyik. Həqiqəti qorumaq üçün bütün hüquqi mexanizmlərdən istifadə edəcəyik", – deyə Kobaxidze vurğulayıb.

    Baş nazir BBC-nin yayımladığı materialı tamamilə yalan və qəsdən təhrif olunmuş adlandırıb. Onun sözlərinə görə, reportajda səsləndirilən iddiaların reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur və bəzi məlumatlar açıq şəkildə fakt kimi təqdim edilib ki, bu da jurnalistika prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır.

    Hökumət başçısı əlavə edib ki, bir vaxtlar yüksək nüfuza malik olan BBC-nin bu cür addımı Gürcüstan hökuməti üçün qəbuledilməzdir və rəsmi Tbilisi bu məsələni hüquqi müstəvidə sonadək aparmaq niyyətindədir.

    Gürcüstan BBC məhkəmə
    Правительство Грузии подало иск против "Би-би-си"

    Son xəbərlər

    01:06

    KİV: İsrail ordusu ABŞ-nin İrana mümkün hücumuna hazırlıqları başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    00:45

    Kremldə Putin-Uitkoff görüşü başlayıb

    Region
    00:41

    Gürcüstan hökuməti BBC-yə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

    Region
    00:31

    Kobaxidze: Orta Dəhliz üzrə daşımalar son beş ildə yeddi dəfə artıb

    Region
    00:09

    Britaniya Fransa tərəfindən saxlanılan tankerin izlənməsinə kömək edib

    Digər ölkələr
    23:55

    Qrenlandiyada NATO-nun daimi missiyasının yerləşdirilməsi razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    23:43

    Tramp "JPMorgan Chase" bankı və onun direktoruna qarşı məhkəmə iddiası irəli sürüb

    Digər ölkələr
    23:25

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğında həlak olanların sayı 67-yə çatıb

    Digər ölkələr
    23:10
    Foto

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri ölkədə benzinin qiymətinin ucuzlaşdığını açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti