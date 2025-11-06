Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды
В регионе
- 06 ноября, 2025
- 11:34
Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение дополнительно выделить 4 млрд 371 млн драмов (около $11 млн) на оборонные нужды в этом году.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. В пояснительной записке отмечается, что эта сумма будет направлена на обеспечение безопасности и неприкосновенности границ.
В госбюджете страны в 2025 году по сравнению с предыдущим выросли оборонные расходы (на 115 млрд драмов, или примерно на $300 млн), составив 660 млрд драмов ($1 млрд 717 млн). В 2026 году планируется снижение на 100 млрд драмов, до 560 млрд ($1 млрд 455 млн).
Последние новости
12:05
В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДСПромышленность
12:04
Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товарыДругие страны
12:02
Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%Энергетика
11:59
Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом годуФинансы
11:50
Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 летФинансы
11:41
В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанцииДругие страны
11:34
Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нуждыВ регионе
11:32
Азербайджан повысит акцизы на энергетикиФинансы
11:31