Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 11:34
    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение дополнительно выделить 4 млрд 371 млн драмов (около $11 млн) на оборонные нужды в этом году.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. В пояснительной записке отмечается, что эта сумма будет направлена на обеспечение безопасности и неприкосновенности границ.

    В госбюджете страны в 2025 году по сравнению с предыдущим выросли оборонные расходы (на 115 млрд драмов, или примерно на $300 млн), составив 660 млрд драмов ($1 млрд 717 млн). В 2026 году планируется снижение на 100 млрд драмов, до 560 млрд ($1 млрд 455 млн).

    Армения оборонные расходы госбюджет

    Последние новости

    12:05

    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Промышленность
    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    11:59

    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Финансы
    11:50

    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Финансы
    11:41

    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    Другие страны
    11:34

    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    В регионе
    11:32

    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Финансы
    11:31

    В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

    Финансы
    Лента новостей