Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение дополнительно выделить 4 млрд 371 млн драмов (около $11 млн) на оборонные нужды в этом году.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. В пояснительной записке отмечается, что эта сумма будет направлена на обеспечение безопасности и неприкосновенности границ.

В госбюджете страны в 2025 году по сравнению с предыдущим выросли оборонные расходы (на 115 млрд драмов, или примерно на $300 млн), составив 660 млрд драмов ($1 млрд 717 млн). В 2026 году планируется снижение на 100 млрд драмов, до 560 млрд ($1 млрд 455 млн).