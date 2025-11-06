Ermənistanda müdafiə ehtiyaclarına əlavə 11 milyon dollar ayrılacaq
Region
- 06 noyabr, 2025
- 12:13
Ermənistan hökuməti noyabrın 6-da keçirilən iclasında müdafiə ehtiyacları üçün əlavə olaraq 4 milyard 371 milyon dram (təxminən 11 milyon dollar) ayırmaq qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu məbləğ sərhədlərin təhlükəsizliyini və toxunulmazlığını təmin etmək üçün istiqamətləndiriləcək. Ölkənin 2025-ci ildə dövlət büdcəsində əvvəlki illə müqayisədə müdafiə xərcləri (115 milyard dram və ya təxminən 300 milyon dollar) artaraq 660 milyard dram (1 milyard 717 milyon dollar) təşkil edib.
Bundan əlavə, 2026-cı ildə müdafiə xərclərinin 100 milyard dram azaldılaraq ilə 560 milyard drama (1 milyard 455 milyon dollar) endirilməsi planlaşdırılır.
