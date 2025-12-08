Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане разработан Национальный механизм кредитных рейтингов

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 14:20
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал Национальный механизм кредитных рейтингов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента банковского надзора ЦБА Мушфиг Керимов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    "Этот механизм похож на используемый международными рейтинговыми агентствами - он создает транспарентность в секторе. В конечном итоге кредитный риск снижается, что приводит к снижению годовых процентных ставок", - отметил он.

