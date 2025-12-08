В Азербайджане разработан Национальный механизм кредитных рейтингов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал Национальный механизм кредитных рейтингов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента банковского надзора ЦБА Мушфиг Керимов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

"Этот механизм похож на используемый международными рейтинговыми агентствами - он создает транспарентность в секторе. В конечном итоге кредитный риск снижается, что приводит к снижению годовых процентных ставок", - отметил он.