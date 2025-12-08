İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    AMB: Milli Kredit Reytinq Mexanizmi tərtib edilib

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:11
    AMB: Milli Kredit Reytinq Mexanizmi tərtib edilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Milli Kredit Reytinq Mexanizmi tərtib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Bank fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktor müavini Müşviq Kərimov Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.

    "Bu mexanizm beynəlxalq reytinq agentliklərinin istifadə etdiyi mexanizm kimidir - sektorda transparantlıq yaradır. ​Son nəticədə kredit riski azalıb, bu da nəticə etibarilə illik faiz dərəcələrinin aşağı salınmasına gətirib çıxarır", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Milli Kredit Reytinq Mexanizmi

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto
    Video

    Hökməli–Qobu yolunda baş verən avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Azərbaycan Suriya ilə ərazilərin bərpası təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    14:05

    Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    14:03

    "Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

    Futbol
    14:03

    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır

    Biznes
    14:02

    Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Biznes
    13:56

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib

    Biznes
    13:56

    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi təklif edib

    Region
    13:55

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan hərbçilərinin Qəzzada iştirakı ilə bağlı yekun qərar yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti