AMB: Milli Kredit Reytinq Mexanizmi tərtib edilib
Maliyyə
- 08 dekabr, 2025
- 13:11
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Milli Kredit Reytinq Mexanizmi tərtib edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Bank fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktor müavini Müşviq Kərimov Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.
"Bu mexanizm beynəlxalq reytinq agentliklərinin istifadə etdiyi mexanizm kimidir - sektorda transparantlıq yaradır. Son nəticədə kredit riski azalıb, bu da nəticə etibarilə illik faiz dərəcələrinin aşağı salınmasına gətirib çıxarır", - deyə o qeyd edib.
