İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcək

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 19:59
    Qəbələ - Turan Tovuz oyununun davamı sabah keçirilməyəcək

    Misli Premyer Liqasının XIV turunda əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən yarımçıq dayandırılan "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcək.

    Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) "Report"a verilən məlumata görə, turun davam etməsi baxımından matçın sabah bütün texniki imkanların təmin olunması ilə keçirilməsinin mümkün olmadığı müəyyən edilib.

    Bu məsələ ilə bağlı hər iki klubun nümayəndələri ilə görüş keçirilib və mövcud vəziyyət barədə məlumat verilib. Matçın keçirilmə tarixi ilə bağlı PFL-in İdarə Heyətinin müzakirəsindən sonra rəsmi məlumat veriləcək.

    Qeyd edək ki, sözügedən qarşılaşma hesab 0:0 olarkən qatı duman səbəbindən 24-cü dəqiqədə yarımçıq dayandırılıb.

    Premyer Liqa Futbol Peşəkar Futbol Liqası "Qəbələ" klubu "Turan Tovuz" klubu

    Son xəbərlər

    20:18

    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci yerə çıxıb

    Komanda
    20:16

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    20:14

    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:02

    Paşinyan yeni müşavir təyin edib

    Region
    19:59

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcək

    Futbol
    19:58

    Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır

    Digər ölkələr
    19:54

    Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik

    Region
    19:45

    HƏMAS və BQXK Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitini axtarır

    Digər ölkələr
    19:37

    Avropa liderləri Londonda jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyublar

    Dünya
    Bütün Xəbər Lenti