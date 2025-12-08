İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci yerə çıxıb

    Komanda
    • 08 dekabr, 2025
    • 20:18
    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci yerə çıxıb

    Azərbaycanın basketbol üzrə yeniyetmə qızlardan və oğlanlardan ibarət komandaları Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən Vladimir Rıjenkov adına XXVIII beynəlxalq turnirdə çıxışlarını başa vurublar.

    "Report" xəbər verir ki, qızlardan ibarət U-16 millisi ikinci, oğlanlardan ibarət komanda isə dördüncü olub.

    Bundan əlavə, 3 basketbolçumuz - Leyla Allahverdiyeva, Polina Şukina və Faiq Kərimov xüsusi nominasiyalarda mükafatlandırılıblar.

    basketbol U-16 milli Beynəlxalq turnir

    Son xəbərlər

    20:44

    "X"in cərimələnməsi Aİ ilə ABŞ arasında gərginliyi artırıb

    Digər ölkələr
    20:28

    Papoyan: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşması bütün region üçün yeni imkanlar yaradır

    Xarici siyasət
    20:18
    Foto

    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci yerə çıxıb

    Komanda
    20:16
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    20:14

    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:02

    Paşinyan yeni müşavir təyin edib

    Region
    19:59

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcək

    Futbol
    19:58

    Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır

    Digər ölkələr
    19:54

    Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti