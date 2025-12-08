Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Конгресс США представил оборонный бюджет-2026 на рекордные $900 млрд

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 14:10
    Конгресс США представил оборонный бюджет-2026 на рекордные $900 млрд

    Конгресс США представит оборонный бюджет на 2026 год на рекордные $900 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox news.

    Военный бюджет страны в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил $884 млрд.

    Бюджет на следующий год в первую очередь направлен на перестройку экономического и военного соперничества США с Китаем. Это включает введение новых инвестиционных ограничений, запрет ряда китайских технологий в цепочках поставок Пентагона, а также расширение разведывательных усилий по отслеживанию глобального следа Пекина.

    Военный бюджет, предложенный законодателями, на $8 млрд превышает предложение президента США Дональда Трампа, который попросил Конгресс выделить на военные нужды $892,6 млрд. Эта сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности.

    США оборонный бюджет Конгресс
    Elvis

    Последние новости

    14:45

    Камбоджа опровергает обвинения Таиланда в наращивании военного присутствия на границе

    Другие страны
    14:45

    В ММ прошла конференция на тему развития азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    14:43

    В Азербайджане за 11 месяцев выдано около 471 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    14:41

    Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит через свою территорию нефти из Азербайджана в Армению

    Энергетика
    14:41

    Азербайджан переходит к системе автоматического выпуска таможенных деклараций

    Бизнес
    14:34

    Произведена третья купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

    Финансы
    14:25

    Азербайджан в 2025 году удвоил экспорт персиков

    АПК
    14:21

    ЦБА планирует цифровизацию таможенных операций банков и страховщиков

    Финансы
    14:20

    В Азербайджане разработан Национальный механизм кредитных рейтингов

    Финансы
    Лента новостей