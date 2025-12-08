Конгресс США представил оборонный бюджет-2026 на рекордные $900 млрд

Конгресс США представит оборонный бюджет на 2026 год на рекордные $900 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox news.

Военный бюджет страны в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил $884 млрд.

Бюджет на следующий год в первую очередь направлен на перестройку экономического и военного соперничества США с Китаем. Это включает введение новых инвестиционных ограничений, запрет ряда китайских технологий в цепочках поставок Пентагона, а также расширение разведывательных усилий по отслеживанию глобального следа Пекина.

Военный бюджет, предложенный законодателями, на $8 млрд превышает предложение президента США Дональда Трампа, который попросил Конгресс выделить на военные нужды $892,6 млрд. Эта сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности.