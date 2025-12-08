Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Байрамов: Баку не видит причин для отказа Еревана от проведения заседания "3+3" в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 14:10
    Байрамов: Баку не видит причин для отказа Еревана от проведения заседания 3+3 в Азербайджане

    Баку предложил провести очередную встречу регионального формата "3+3" сначала в Азербайджане, а затем - в Армении, и в нынешней ситуации не видит оснований для отказа Еревана от данного предложения.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Баку.

    Глава азербайджанской дипломатии напомнил, что инициатива создания формата "3+3" принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    По его словам, ранее состоялись три заседания - в России, Иране и в 2024 году в Турции. "По итогам встречи в Турции наша делегация предложила провести следующую в Азербайджане. Мы отметили, что после организации встречи в Азербайджане согласимся и на проведение следующего заседания в Армении. К сожалению, договориться не удалось - армянская сторона не согласилась с такой последовательностью", - заявил Байрамов.

    Министр подчеркнул, что сегодня региональная ситуация значительно изменилась, и делегации Азербайджана и Армении уже участвуют во встречах на территориях друг друга.

    "Учитывая это, мы не видим оснований для отказа Армении от нашего предложения. По крайней мере, мы не видим в этом логики. Предложение остается в силе", - отметил он.

    Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что Иран поддерживает развитие отношений между Баку и Ереваном и выступает в поддержку предложения относительно проведения заседаний формата "3+3" сначала в Азербайджане, затем в Армении.

    Джейхун Байрамов Аббас Арагчи формат 3+3 Армения Азербайджан
    Nazir: "3+3" formatının əvvəl Azərbaycanda, sonra Ermənistanda keçirilməsi təklif edilib
    Elvis

    Последние новости

    14:45

    Камбоджа опровергает обвинения Таиланда в наращивании военного присутствия на границе

    Другие страны
    14:45

    В ММ прошла конференция на тему развития азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    14:43

    В Азербайджане за 11 месяцев выдано около 471 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    14:41

    Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит через свою территорию нефти из Азербайджана в Армению

    Энергетика
    14:41

    Азербайджан переходит к системе автоматического выпуска таможенных деклараций

    Бизнес
    14:34

    Произведена третья купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

    Финансы
    14:25

    Азербайджан в 2025 году удвоил экспорт персиков

    АПК
    14:21

    ЦБА планирует цифровизацию таможенных операций банков и страховщиков

    Финансы
    14:20

    В Азербайджане разработан Национальный механизм кредитных рейтингов

    Финансы
    Лента новостей