Байрамов: Баку не видит причин для отказа Еревана от проведения заседания "3+3" в Азербайджане

Баку предложил провести очередную встречу регионального формата "3+3" сначала в Азербайджане, а затем - в Армении, и в нынешней ситуации не видит оснований для отказа Еревана от данного предложения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Баку.

Глава азербайджанской дипломатии напомнил, что инициатива создания формата "3+3" принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По его словам, ранее состоялись три заседания - в России, Иране и в 2024 году в Турции. "По итогам встречи в Турции наша делегация предложила провести следующую в Азербайджане. Мы отметили, что после организации встречи в Азербайджане согласимся и на проведение следующего заседания в Армении. К сожалению, договориться не удалось - армянская сторона не согласилась с такой последовательностью", - заявил Байрамов.

Министр подчеркнул, что сегодня региональная ситуация значительно изменилась, и делегации Азербайджана и Армении уже участвуют во встречах на территориях друг друга.

"Учитывая это, мы не видим оснований для отказа Армении от нашего предложения. По крайней мере, мы не видим в этом логики. Предложение остается в силе", - отметил он.

Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что Иран поддерживает развитие отношений между Баку и Ереваном и выступает в поддержку предложения относительно проведения заседаний формата "3+3" сначала в Азербайджане, затем в Армении.