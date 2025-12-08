Азербайджан готов поделиться с Сирией опытом восстановления территорий

Баку готов поделиться с Дамаском опытом, который приобрел в ходе процесса восстановлений освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети "Х".

"Азербайджан готов поделиться всем тем опытом, который приобрел в ходе процесса восстановления и реставрации освобожденных территорий", - говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии также поздравили сирийский народ по случаю годовщины свержения режима экс-президента страны Башара Асада.

"В этот день, год назад, мир стал свидетелем возвращения Дамаска своему народу, и его освобождения от несправедливости и преступлений. <...> Сегодня сирийский народ всеми силами и с большим воодушевлением трудится над возрождением своей родины во всех секторах. Это вселяет уверенность в то, что он обязательно достигнет успеха и продемонстрирует миру свою способность вновь отстроить государство, способное удивить всех своими уникальными достижениями", - отмечает посольство.