    Азербайджан готов поделиться с Сирией опытом восстановления территорий

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 14:02
    Азербайджан готов поделиться с Сирией опытом восстановления территорий

    Баку готов поделиться с Дамаском опытом, который приобрел в ходе процесса восстановлений освобожденных территорий Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети "Х".

    "Азербайджан готов поделиться всем тем опытом, который приобрел в ходе процесса восстановления и реставрации освобожденных территорий", - говорится в сообщении посольства.

    В дипмиссии также поздравили сирийский народ по случаю годовщины свержения режима экс-президента страны Башара Асада.

    "В этот день, год назад, мир стал свидетелем возвращения Дамаска своему народу, и его освобождения от несправедливости и преступлений. <...> Сегодня сирийский народ всеми силами и с большим воодушевлением трудится над возрождением своей родины во всех секторах. Это вселяет уверенность в то, что он обязательно достигнет успеха и продемонстрирует миру свою способность вновь отстроить государство, способное удивить всех своими уникальными достижениями", - отмечает посольство.

