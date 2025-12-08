Азербайджан в 2025 году удвоил экспорт персиков
- 08 декабря, 2025
- 14:25
Экспорт аграрной продукции Азербайджана за январь–октябрь текущего года вырос на 27,5%.
Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие" в Баку.
По его словам, традиционные плодово-овощные культуры, как и в предыдущие годы, остаются ключевыми направлениями экспорта. При этом особенно заметный рост показал экспорт персика.
"Наряду с такими традиционными продуктами, как помидоры, фундук и хлопок, в этом году наблюдается серьезный рывок в экспорте персика. Экспортная стоимость продукта достигла $111 млн, что почти вдвое превышает показатели прошлого года", - отметил Алиев.
Он подчеркнул, что такая динамика стала результатом государственной политики в аграрном секторе и действующих механизмов поддержки.