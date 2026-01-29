Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Происшествия
    • 29 января, 2026
    • 11:55
    В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    Допустимая скорость и знак "скользкая дорога" отражены на информационных табло.

    Yağışa görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

