Кабмин изменил правила управления телекоммуникациями в условиях ЧП
ИКТ
- 29 января, 2026
- 16:12
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Особые правила использования связи в условиях чрезвычайного положения", утвержденные постановлением от 15 февраля 2012 года.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, если предприятия связи и национальный оператор почтовой связи не выполняют свои функции в условиях чрезвычайного положения, временное управление их общедоступными телекоммуникационными сетями и объектами может быть передано Агентству информационных и коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта.
