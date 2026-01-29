Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Кабмин изменил правила управления телекоммуникациями в условиях ЧП

    ИКТ
    • 29 января, 2026
    • 16:12
    Кабмин изменил правила управления телекоммуникациями в условиях ЧП

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Особые правила использования связи в условиях чрезвычайного положения", утвержденные постановлением от 15 февраля 2012 года.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, если предприятия связи и национальный оператор почтовой связи не выполняют свои функции в условиях чрезвычайного положения, временное управление их общедоступными телекоммуникационными сетями и объектами может быть передано Агентству информационных и коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта.

    Azərbaycanda fövqəladə vəziyyətdə rabitə müəssisələrini birbaşa idarə edəcək qurum müəyyənləşib
