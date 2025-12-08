İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Zaur Əliyev: "Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb"

    ASK
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:57
    Zaur Əliyev: Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın aqrar məhsullarının ixracında 27,5 % artım qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müşaviri Zaur Əliyev "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ənənəvi meyvə-tərəvəz məhsulları xüsusi ixrac istiqamətləri olaraq əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də üstünlük təşkil edir:

    "Pomidor, fındıq, pambıq kimi ənənəvi məhsullarla yanaşı, xüsusilə şaftalının ixracında ciddi artım müşahidə olunub. Bu məhsul üzrə ixrac dəyəri 111 milyon ABŞ dollarına çataraq təxminən iki dəfə artım göstərib".

    Z. Əliyev vurğulayıb ki, ixrac göstəricilərindəki bu dinamika aqrar sahəyə yönəlmiş dövlət siyasətinin və tətbiq edilən dəstək alətlərinin nəticəsidir:

    "Burada bir neçə alət mövcuddur. Bunlar, əkin subsidiyasıdır - hansı ki, hər hektara görə verilir, həmçinin məhsul subsidiyasıdır - istehsal olunmuş və təhvil verilmiş məhsula görə təqdim olunan dəstək mexanizmidir".

    Azərbaycan Zaur Əliyev aqrar məhsullarının ixracı

    Son xəbərlər

    13:07

    Səfir: Cənubi Koreya Qarabağda kəhrizlərin bərpası ilə bağlı yeni layihələrə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:07

    DGK rəsmisi: "Azərbaycan regionda yeni bir logistika modelini yaradır"

    Biznes
    13:05

    Azərbaycanda sahibkarların maliyyə vəsaiti cəlb etməsi asanlaşacaq

    Maliyyə
    13:01

    Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçiriləcək

    Hadisə
    12:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" və Böyük Britaniya şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    12:58

    Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb

    Region
    12:57

    Zaur Əliyev: "Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb"

    ASK
    12:54
    Foto

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda damazlıq heyvanların idxal rüsumu üzrə azad olunmaları 125 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti