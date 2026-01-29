Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    AmCham предложила новую правовую форму для привлечения инвестиций в стартапы

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 16:11
    AmCham предложила новую правовую форму для привлечения инвестиций в стартапы

    В Азербайджане предлагается создать новую специализированную организационно-правовую форму для поддержки привлечения частных инвестиций в местные стартапы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая бумага – 2025".

    В документе отмечается, что действующее корпоративное законодательство Азербайджана не обеспечивает необходимых механизмов для привлечения частных инвестиций в стартапы, включая венчурный капитал, прямые частные инвестиции и средства бизнес-ангелов.

    Подчеркивается, что предусмотренные Гражданским кодексом формы юридических лиц - в основном общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества - ориентированы на традиционные, статичные бизнес-модели и не соответствуют современным стартапам, требующим быстрого роста, многоэтапных инвестиционных раундов, инновационного развития и гибкого управления капиталом.

    В отчете указывается, что данные правовые ограничения вынуждают азербайджанские стартапы регистрироваться в зарубежных юрисдикциях для оформления инвестиций, что, в свою очередь, препятствует формированию внутреннего рынка венчурного капитала в стране. В целях изменения текущей ситуации эксперты AmCham предлагают создать новую специализированную организационно-правовую форму для компаний с высоким потенциалом роста либо существенно усовершенствовать регулирование, касающееся акционерных обществ.

    AmCham Azerbaijan
    "AmCham": Özəl investisiya cəlb etmək üçün yeni təşkilati-hüquqi forma olmalıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    16:42

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    16:37

    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    16:30

    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

    Другие страны
    16:30

    В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

    В регионе
    16:28

    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    16:26

    На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:25

    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    16:16

    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей