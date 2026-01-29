AmCham предложила новую правовую форму для привлечения инвестиций в стартапы

В Азербайджане предлагается создать новую специализированную организационно-правовую форму для поддержки привлечения частных инвестиций в местные стартапы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая бумага – 2025".

В документе отмечается, что действующее корпоративное законодательство Азербайджана не обеспечивает необходимых механизмов для привлечения частных инвестиций в стартапы, включая венчурный капитал, прямые частные инвестиции и средства бизнес-ангелов.

Подчеркивается, что предусмотренные Гражданским кодексом формы юридических лиц - в основном общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества - ориентированы на традиционные, статичные бизнес-модели и не соответствуют современным стартапам, требующим быстрого роста, многоэтапных инвестиционных раундов, инновационного развития и гибкого управления капиталом.

В отчете указывается, что данные правовые ограничения вынуждают азербайджанские стартапы регистрироваться в зарубежных юрисдикциях для оформления инвестиций, что, в свою очередь, препятствует формированию внутреннего рынка венчурного капитала в стране. В целях изменения текущей ситуации эксперты AmCham предлагают создать новую специализированную организационно-правовую форму для компаний с высоким потенциалом роста либо существенно усовершенствовать регулирование, касающееся акционерных обществ.