В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2
- 29 января, 2026
- 16:16
Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе порта.
"В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо", – сообщили в ведомстве.
МЧС России подтвердил информацию о том, что иранский танкер "Каспиан шива" терпит бедствие у берегов Махачкалы.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, сухогруз терпит бедствие в нескольких километрах от Махачкалинского морского торгового порта.
"Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х "Каспиан Шива" без груза (балласт 2800 тонн) на мель в районе канала сухогрузной гавани (...) в 7 км от Махачкалинского торгового порта. По полученной информации, у судна, стоящего на рейде, имеется водотечность. Вода из балластного танка поступает в трюм", - говорится в сообщении.
В спасательных службах отметили, что в настоящее время в районе происшествия наблюдаются волны высотой 1,5 метров. В то же время экипаж судна приступил к откачке воды из трюмов. Для буксировки иранского сухогруза были привлечены два российских буксира.
