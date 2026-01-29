Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 16:16
    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе порта.

    "В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо", – сообщили в ведомстве.

    МЧС России подтвердил информацию о том, что иранский танкер "Каспиан шива" терпит бедствие у берегов Махачкалы.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, сухогруз терпит бедствие в нескольких километрах от Махачкалинского морского торгового порта.

    "Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х "Каспиан Шива" без груза (балласт 2800 тонн) на мель в районе канала сухогрузной гавани (...) в 7 км от Махачкалинского торгового порта. По полученной информации, у судна, стоящего на рейде, имеется водотечность. Вода из балластного танка поступает в трюм", - говорится в сообщении.

    В спасательных службах отметили, что в настоящее время в районе происшествия наблюдаются волны высотой 1,5 метров. В то же время экипаж судна приступил к откачке воды из трюмов. Для буксировки иранского сухогруза были привлечены два российских буксира.

    Иранский танкер "Каспиан шива" терпит бедствие у берегов Махачкалы (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Отмечается, что танкер сел на мель в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Сейчас судно затапливает вода, которая поступает в трюм из-за двухметровых волн.

    На помощь танкеру направлены два буксира. Предварительно, среди членов экипажа никто не пострадал.

    İran gəmisinin xilas edilməsi əməliyyatı başa çatıb - YENİLƏNİB-2
    Лента новостей