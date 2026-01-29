На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

В Баку на пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будут организованы изолированные от основного потока специальные "карманные" полосы для транспорта, выполняющего левый поворот.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, недостатки в организации движения на данном участке в часы пик приводят к серьезным заторам.

Для комплексного решения проблем предусмотрены изменения в дорожной инфраструктуре. Левоповорачивающий транспорт будет выведен в отдельные "карманные" полосы, что позволит отделить его от основного потока и обеспечить беспрепятственное и более быстрое движение автомобилей, следующих прямо.

Параллельно для удобства пешеходов будут организованы регулируемые пешеходные переходы и обновлены тротуары.