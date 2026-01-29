Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 16:25
    На Тбилисском проспекте в Баку появятся карманные полосы для левого поворота

    В Баку на пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будут организованы изолированные от основного потока специальные "карманные" полосы для транспорта, выполняющего левый поворот.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, недостатки в организации движения на данном участке в часы пик приводят к серьезным заторам.

    Для комплексного решения проблем предусмотрены изменения в дорожной инфраструктуре. Левоповорачивающий транспорт будет выведен в отдельные "карманные" полосы, что позволит отделить его от основного потока и обеспечить беспрепятственное и более быстрое движение автомобилей, следующих прямо.

    Параллельно для удобства пешеходов будут организованы регулируемые пешеходные переходы и обновлены тротуары.

    Bakıda Tbilisi prospektinin iki küçə ilə kəsişməsində yol hərəkəti yenidən təşkil ediləcək
