Предпринимателям в Азербайджане станет проще привлекать финансирование

В Азербайджане разрабатывается законодательная и регулятивная база для финансирования цепочек поставок.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента надзора за банковской деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Мушвиг Керимов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

Он отметил, что для этого имеются такие продукты как факторинг, обратный факторинг и форфейтинг: "Предприниматели смогут привлекать средства без дополнительных обеспечений, просто загружая документ о дебиторской задолженности. Работа ведется и согласовывается с другими госструктурами. Механизм повысит доступность финансов в краткосрочной перспективе и снизит стоимость финансирования в среднесрочной и долгосрочной".

Керимов добавил, что в последние годы ЦБА реализует инициативы по финансированию цепочек поставок, включая развитие исламского банкинга и создание системы кредитных рейтингов. Главная цель - повысить доступность финансов и снизить стоимость средств. Для этого планируется расширение числа финансовых продуктов, создание нормативной базы, интеграция с госструктурами и повышение прозрачности через цифровизацию.