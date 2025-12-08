Байрамов: Окончательного решения об участии азербайджанских военных в Газе нет

Азербайджан получил приглашение участвовать в составе международных стабилизационных сил в Газе, окончательного решения пока нет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Он заявил, что процессы, происходящие в Газе, вызывают серьезную обеспокоенность:

"В этом контексте мы положительно восприняли представленный Соединенными Штатами план мира. Впоследствии были резолюции Совета безопасности ООН, и Азербайджан выразил им поддержку. Азербайджан является одной из немногих стран, имеющих хорошие отношения со всеми государствами и пользуется доверием.

Мы направили запросы по интересующим нас вопросам в компетентные структуры. Здесь имеются разные аспекты, включая мандат, другие государства и пр. На поднятые нами вопросы исчерпывающих ответов пока не поступало. Поэтому окончательного решения об участии азербайджанских военнослужащих в этой миссии на данный момент нет".