    Байрамов: Окончательного решения об участии азербайджанских военных в Газе нет

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 14:06
    Байрамов: Окончательного решения об участии азербайджанских военных в Газе нет

    Азербайджан получил приглашение участвовать в составе международных стабилизационных сил в Газе, окончательного решения пока нет.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Он заявил, что процессы, происходящие в Газе, вызывают серьезную обеспокоенность:

    "В этом контексте мы положительно восприняли представленный Соединенными Штатами план мира. Впоследствии были резолюции Совета безопасности ООН, и Азербайджан выразил им поддержку. Азербайджан является одной из немногих стран, имеющих хорошие отношения со всеми государствами и пользуется доверием.

    Мы направили запросы по интересующим нас вопросам в компетентные структуры. Здесь имеются разные аспекты, включая мандат, другие государства и пр. На поднятые нами вопросы исчерпывающих ответов пока не поступало. Поэтому окончательного решения об участии азербайджанских военнослужащих в этой миссии на данный момент нет".

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan hərbçilərinin Qəzzada iştirakı ilə bağlı yekun qərar yoxdur
    FM: No final decision on participation of Azerbaijani military personnel in Gaza
