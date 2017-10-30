Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Правительство Турции упростило процесс заграничных поездок чиновников.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом после сегодняшнего заседания Кабинета министров заявил журналистам заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг.

По его словам, Кабмин ликвидировал правило, применяемое после событий 15 июля 2016 года, касающееся предоставления справки с места работы при выезде чиновников за границу: "Решение вступит в силу с 15 ноября".