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    Правительство Турции упростило процесс заграничных поездок чиновников

    Бекир Боздаг: С 15 ноября при выезде за границу чиновники не будут предоставлять справку с места работы

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Правительство Турции упростило процесс заграничных поездок чиновников.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом после сегодняшнего заседания Кабинета министров заявил журналистам заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг.

    По его словам, Кабмин ликвидировал правило, применяемое после событий 15 июля 2016 года, касающееся предоставления справки с места работы при выезде чиновников за границу: "Решение вступит в силу с 15 ноября". 

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