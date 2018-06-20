Правительство Мамуки Бахтадзе получило одобрение парламента Грузии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Парламент Грузии в ходе внеочередного заседания выразил вотум доверия правительству во главе с Мамукой Бахтадзе и с тремя новыми министрами – финансов, экономики и иностранных дел, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Приоритетными направлениями своей работы Бахтадзе назвал усиление демократических институтов, проведение фундаментальной реформы системы образования, развитие малого и среднего бизнеса, создание малого и гибкого правительства, а также интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.
Ранее Бахтадзе пояснил, что представленный на этот раз состав правительства является временным. В ближайшем будущем он намерен выступить с законодательной инициативой о сокращении количества министерств с 14 до 11 и представить новый кабинет министров.
По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, законопроект будет утвержден в течение трех недель. Далее Бахтадзе представит в парламент обновленный кабинет министров для получения одобрения со стороны депутатов.
Во временное правительство Мамуки Бахтадзе вошли:
Министр юстиции -Тея Цулукиани
Министр обороны - Леван Изория
Министр внутренних дел - Георгий Гахария
Министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергеенко
Министр образования и науки - Михаил Чхенкели
Министр по исполнению наказаний и пробации - Каха Кахишвили
Министр по делам беженцев, расселения и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц - Созар Субари
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили
Министр финансов - Николоз Гагуа
Министр экономики и устойчивого развития - Георгий Черкезишвили
Министр регионального развития и инфраструктуры - Зураб Алавидзе
Министр иностранных дел - Давид Залкалиани
Министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия - Кетеван Цихелашвили.
*** 13:57
В парламенте Грузии проходит внеочередное заседание, на котором обсудят вопрос вотума доверия составу правительства и правительственной программе, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, на внеочередном заседании необходимо рассмотреть и проголосовать за состав правительства, правительственную программу "Свобода, быстрое развитие, благополучие" и вынести вотум доверия составу правительства.
Накануне в парламенте Грузии состоялись слушания кандидатов в члены правительства.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook