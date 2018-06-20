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    Правительство Мамуки Бахтадзе получило одобрение парламента Грузии - ОБНОВЛЕНО

    © Report/ Elchan Baba

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Парламент Грузии в ходе внеочередного заседания выразил вотум доверия правительству во главе с Мамукой Бахтадзе и с тремя новыми министрами – финансов, экономики и иностранных дел, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Приоритетными направлениями своей работы Бахтадзе назвал усиление демократических институтов, проведение фундаментальной реформы системы образования, развитие малого и среднего бизнеса, создание малого и гибкого правительства, а также интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

    Ранее Бахтадзе пояснил, что представленный на этот раз состав правительства является временным. В ближайшем будущем он намерен выступить с законодательной инициативой о сокращении количества министерств с 14 до 11 и представить новый кабинет министров.

    По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, законопроект будет утвержден в течение трех недель. Далее Бахтадзе представит в парламент обновленный кабинет министров для получения одобрения со стороны депутатов.

    Во временное правительство Мамуки Бахтадзе вошли:

    Министр юстиции -Тея Цулукиани

    Министр обороны - Леван Изория

    Министр внутренних дел - Георгий Гахария

    Министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергеенко

    Министр образования и науки - Михаил Чхенкели

    Министр по исполнению наказаний и пробации - Каха Кахишвили

    Министр по делам беженцев, расселения и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц - Созар Субари

    Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили

    Министр финансов - Николоз Гагуа

    Министр экономики и устойчивого развития - Георгий Черкезишвили

    Министр регионального развития и инфраструктуры - Зураб Алавидзе

    Министр иностранных дел - Давид Залкалиани

    Министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе

    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия - Кетеван Цихелашвили.

    *** 13:57

    В парламенте Грузии проходит внеочередное заседание, на котором обсудят вопрос вотума доверия составу правительства и правительственной программе, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, на внеочередном заседании необходимо рассмотреть и проголосовать за состав правительства, правительственную программу "Свобода, быстрое развитие, благополучие" и вынести вотум доверия составу правительства.

    Накануне в парламенте Грузии состоялись слушания кандидатов в члены правительства.

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