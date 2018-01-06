Постпред США при ООН заявила, что мир следит за действиями властей Ирана

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что мир следит за действиями властей Ирана в связи с протестами в стране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Хейли заявила на заседании Совбеза ООН по ситуации в Иране.

"В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать. Иранский народ вновь вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы", - заявила Никки Хейли.

По ее словам, если права человека и другие ценности, заложенные в основе ООН, "хоть что-нибудь значат", мировое сообщество "не просто услышит мольбы" иранского народа, но и отреагирует на них. "Иранскому режиму выносится предупреждение: мир будет смотреть, что вы делаете", - сказала постпред США.

Открытая встреча Совбеза ООН проводится по инициативе США.