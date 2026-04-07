Постпред Ирана при ООН: Слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации недопустимы

    Угроза президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию недопустима.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    Он также назвал прискорбным тот факт, что лидер США на глазах у всего мира угрожает уничтожить всю гражданскую инфраструктуру страны.

    "При нанесении США ударов по гражданской инфраструктуре Иран примет соразмерные ответные меры. США и Израиль будут нести ответственность за все дальнейшие последствия - как региональные, так и международные", - отметил Иравани.

    По его словам, Тегеран отвергает временное прекращение огня, поскольку, по его мнению, это необходимо США для перегруппировки сил и подготовки к продолжению ударов по Ирану.

    "Без сомнений, Иран с полной решимостью примет все необходимые меры для защиты своего народа, обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности, а также защиты своих жизненно важных национальных интересов", - подчеркнул постпред.

    İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Trampın İran sivilizasiyasını məhv etməklə bağlı sözləri qəbuledilməzdir

    Скончался известный тренер Мирча Луческу

    СМИ: Израиль нанес авиаудар по месту встречи иранских чиновников в Тегеране

    В АФФА состоялось специальное цикловое совещание для клубов Региональной лиги

    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА

    Эрдоган: Мы не одобряем действия, направленные на тотальное уничтожение Ирана

    Эрдоган: Потенциал Турции в сфере крылатых и баллистических ракет будет усилен

    Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершит визит в Азербайджан

    Минэнерго США оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

