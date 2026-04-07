Постпред Ирана при ООН: Слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации недопустимы

Угроза президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию недопустима.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Он также назвал прискорбным тот факт, что лидер США на глазах у всего мира угрожает уничтожить всю гражданскую инфраструктуру страны.

"При нанесении США ударов по гражданской инфраструктуре Иран примет соразмерные ответные меры. США и Израиль будут нести ответственность за все дальнейшие последствия - как региональные, так и международные", - отметил Иравани.

По его словам, Тегеран отвергает временное прекращение огня, поскольку, по его мнению, это необходимо США для перегруппировки сил и подготовки к продолжению ударов по Ирану.

"Без сомнений, Иран с полной решимостью примет все необходимые меры для защиты своего народа, обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности, а также защиты своих жизненно важных национальных интересов", - подчеркнул постпред.